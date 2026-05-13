LES ENVOLÉES DANSE La Paillette Rennes
LES ENVOLÉES DANSE La Paillette Rennes samedi 20 juin 2026.
LES ENVOLÉES DANSE La Paillette Rennes 20 et 21 juin 5€-Majoration de 1€ le jour du spectacle
Deux jours de chorégraphies pour découvrir et apprécier l’univers artistique des intervenantes de La Paillette. Improvisation, lâcher-prise, plaisir et bonne musique vont rythmer ce weekend de juin !
Deux jours de chorégraphies pour découvrir et apprécier l’univers artistique des intervenantes de La Paillette. Improvisation, lâcher-prise, plaisir et bonne musique vont rythmer ce weekend de juin !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-20T18:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-21T19:30:00.000+02:00
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http://la-paillette.net
La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
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