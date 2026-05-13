LES ENVOLÉES PIANO La Paillette Rennes
LES ENVOLÉES PIANO La Paillette Rennes samedi 13 juin 2026.
LES ENVOLÉES PIANO La Paillette Rennes Samedi 13 juin, 17h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Après une année à jouer avec les notes, les adhérentes et adhérents de l’atelier de piano, accompagné⸱e⸱s par Jean Renault, vous feront entendre le fruit de leur travail dans le Hall du Théâtre !
Après une année à jouer avec les notes, les adhérentes et adhérents de l’atelier de piano, accompagné⸱e⸱s par Jean Renault, vous feront entendre le fruit de leur travail dans le Hall du Théâtre !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-13T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-13T18:00:00.000+02:00
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La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
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