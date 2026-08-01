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AGENDA · Sélestat

Les éphémères de la ferme Trau Sélestat

vendredi 28 août 2026 · Sélestat

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
53 route Nationale
Ville
67600 Sélestat
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Sélestat

Les éphémères de la ferme Trau

53 route Nationale Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-28 16:00:00
fin : 2026-08-28 21:00:00

Date(s) :
2026-08-28

Avant de reprendre le chemin de l’école et le rythme du travail, nous vous ouvrons les portes de la Ferme pour vivre une parenthèse à votre rythme
Un dernier air d’été…

Visiter la ferme avec ceux qui y travaillent
Explorer avec un parcours-jeu pour découvrir l’agriculture en famille
Déguster des produits locaux et de la ferme
Se retrouver dans l’ambiance conviviale de la ferme avec une buvette champêtre 0  .

53 route Nationale Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 73 31  fermetrau@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Before you head back to school and get back into the swing of work, we’re opening the doors to the farm so you can enjoy a break at your own pace

L’événement Les éphémères de la ferme Trau Sélestat a été mis à jour le 2026-08-12 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

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