Informations pratiques

Sélestat

Les éphémères de la ferme Trau

53 route Nationale Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-28 16:00:00

fin : 2026-08-28 21:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Avant de reprendre le chemin de l’école et le rythme du travail, nous vous ouvrons les portes de la Ferme pour vivre une parenthèse à votre rythme

Un dernier air d’été…

Visiter la ferme avec ceux qui y travaillent

Explorer avec un parcours-jeu pour découvrir l’agriculture en famille

Déguster des produits locaux et de la ferme

Se retrouver dans l’ambiance conviviale de la ferme avec une buvette champêtre 0 .

53 route Nationale Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 73 31 fermetrau@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Before you head back to school and get back into the swing of work, we’re opening the doors to the farm so you can enjoy a break at your own pace

L’événement Les éphémères de la ferme Trau Sélestat a été mis à jour le 2026-08-12 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme