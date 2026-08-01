Les éphémères de la ferme Trau Sélestat
vendredi 28 août 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Les éphémères de la ferme Trau
53 route Nationale Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-28 16:00:00
fin : 2026-08-28 21:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Avant de reprendre le chemin de l’école et le rythme du travail, nous vous ouvrons les portes de la Ferme pour vivre une parenthèse à votre rythme
Un dernier air d’été…
Visiter la ferme avec ceux qui y travaillent
Explorer avec un parcours-jeu pour découvrir l’agriculture en famille
Déguster des produits locaux et de la ferme
Se retrouver dans l’ambiance conviviale de la ferme avec une buvette champêtre 0 .
53 route Nationale Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 73 31 fermetrau@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Before you head back to school and get back into the swing of work, we’re opening the doors to the farm so you can enjoy a break at your own pace
L’événement Les éphémères de la ferme Trau Sélestat a été mis à jour le 2026-08-12 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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