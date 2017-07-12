[Les Ephémères] GARÇON UN KIR ! + POUR HÊTRE Le Plessis-Belleville dimanche 12 juillet 2026.

Le Plessis-Belleville

[Les Ephémères] GARÇON UN KIR ! + POUR HÊTRE

8 Place de l’Église Le Plessis-Belleville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 17:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Art du clown et théâtre gestuel se mettent au service d’un spectacle débordant d’humour et de folie ; un apéro comique à déguster en famille !

Une table à perte de vue, cinq serveurs virtuoses de la bévue, un chef de rang autoritaire et moins d’une heure pour dresser un vin d’honneur ; malheureusement pour lui, ses équipiers ont un mal fou à exécuter ses ordres et le chaos s’enclenche…

Autour de cette table, pleine de surprises, les gags s’enchaînent à la façon Buster Keaton ou Tex Avery, la logique n’a plus de prise, les lois de la gravité s’évanouissent.

Essentiellement visuel, dans la pure tradition du burlesque, Garçon, un kir ! s’amuse des rapports de force entre un chef tyrannique et ses serveurs qui se rebellent, entre monde terne des réalistes et celui des rêveurs, Art consommé du sabotage et détournement d’objets, un spectacle jubilatoire ; passez donc prendre un verre !

Compagnie Les encombrants

THÉÂTRE GESTUEL

Suivi du spectacle POUR HÊTRE

Quand deux acrobates célèbrent le VIVANT avec un arbre pour partenaire de jeu un spectacle ludique et poétique sur notre rapport à la Nature.

Les circassiens Fnico Feldmann et Itamar Glucksmann invitent le public à toucher et porter le tronc d’un hêtre ; puis, ils s’en emparent, enchainant les acrobaties…

Explorant les interactions possibles avec l’arbre, tantôt socle d’équilibre, tantôt partenaire de jeu, ils créent des figures aussi belles que périlleuses.

Tout comme eux, l’arbre est en perpétuel mouvement ; il se forme, se déforme, se tord, se balance deux forces de la nature, humaine et végétale, qui construisent un monde aux équilibres précaires.

En choisissant ce puissant, mais si fragile, émissaire de la Nature pour partenaire, le duo dessine une belle métaphore, celle de l’Humanité ; et nous enseigne que grimper aux arbres, c’est finalement hêtre ensemble.

Dimanche 12 juillet 17h

Parc de la mairie au Plessis-Belleville

Art du clown et théâtre gestuel se mettent au service d’un spectacle débordant d’humour et de folie ; un apéro comique à déguster en famille !

Une table à perte de vue, cinq serveurs virtuoses de la bévue, un chef de rang autoritaire et moins d’une heure pour dresser un vin d’honneur ; malheureusement pour lui, ses équipiers ont un mal fou à exécuter ses ordres et le chaos s’enclenche…

Autour de cette table, pleine de surprises, les gags s’enchaînent à la façon Buster Keaton ou Tex Avery, la logique n’a plus de prise, les lois de la gravité s’évanouissent.

Essentiellement visuel, dans la pure tradition du burlesque, Garçon, un kir ! s’amuse des rapports de force entre un chef tyrannique et ses serveurs qui se rebellent, entre monde terne des réalistes et celui des rêveurs, Art consommé du sabotage et détournement d’objets, un spectacle jubilatoire ; passez donc prendre un verre !

Compagnie Les encombrants

THÉÂTRE GESTUEL

Suivi du spectacle POUR HÊTRE

Quand deux acrobates célèbrent le VIVANT avec un arbre pour partenaire de jeu un spectacle ludique et poétique sur notre rapport à la Nature.

Les circassiens Fnico Feldmann et Itamar Glucksmann invitent le public à toucher et porter le tronc d’un hêtre ; puis, ils s’en emparent, enchainant les acrobaties…

Explorant les interactions possibles avec l’arbre, tantôt socle d’équilibre, tantôt partenaire de jeu, ils créent des figures aussi belles que périlleuses.

Tout comme eux, l’arbre est en perpétuel mouvement ; il se forme, se déforme, se tord, se balance deux forces de la nature, humaine et végétale, qui construisent un monde aux équilibres précaires.

En choisissant ce puissant, mais si fragile, émissaire de la Nature pour partenaire, le duo dessine une belle métaphore, celle de l’Humanité ; et nous enseigne que grimper aux arbres, c’est finalement hêtre ensemble.

Dimanche 12 juillet 17h

Parc de la mairie au Plessis-Belleville .

8 Place de l’Église Le Plessis-Belleville 60330 Oise Hauts-de-France

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English :

Clowning and physical theater come together in a show brimming with humor and madness; a comical aperitif to enjoy with the whole family!

A table stretching as far as the eye can see, five waiters who are masters of the blunder, an authoritarian head waiter, and less than an hour to set up a reception; unfortunately for him, his team has a hard time following his orders, and chaos ensues…

Around this table, full of surprises, the gags come thick and fast in the style of Buster Keaton or Tex Avery; logic no longer applies, and the laws of gravity vanish.

Essentially visual, in the pure tradition of burlesque, *Garçon, un kir!* plays on the power dynamics between a tyrannical boss and his rebellious waiters, between the dull world of realists and that of dreamers, A consummate art of sabotage and object diversion, a jubilant show; come on over for a drink!

Les Encombrants Company

PHYSICAL THEATER

Followed by the show POUR H%CATRE

When two acrobats celebrate LIFE with a tree as their playmate: a playful and poetic show about our relationship with Nature.

Circus artists Fnico Feldmann and Itamar Glucksmann invite the audience to touch and carry the trunk of a beech tree; then, they take it over, performing a series of acrobatic feats?

Exploring the possible interactions with the tree—sometimes a base for balance, sometimes a playmate—they create figures as beautiful as they are perilous.

Just like them, the tree is in perpetual motion; it takes shape, shifts form, twists, and sways: two forces of nature—human and plant—that build a world of precarious balance.

By choosing this powerful yet fragile emissary of Nature as their partner, the duo creates a beautiful metaphor for Humanity; and teaches us that climbing trees is, ultimately, about “being” together.

Sunday, July 12, 5:00 PM

Town Hall Park in Plessis-Belleville

L’événement [Les Ephémères] GARÇON UN KIR ! + POUR HÊTRE Le Plessis-Belleville a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme du Pays de Valois