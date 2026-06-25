LES ESCALES DU CANAL Castanet-Tolosan
LES ESCALES DU CANAL Castanet-Tolosan dimanche 5 juillet 2026.
Castanet-Tolosan
LES ESCALES DU CANAL
ecluse castanet Castanet-Tolosan Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:30:00
fin : 2026-07-05 23:59:00
Date(s) :
2026-07-05
Le 1er week-end de juillet, le canal du Midi est en fête !
**Les temps forts de ce week-end des Escales du canal **
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### **> Une balade contée à la découverte du canal du Midi et de la Maison Salvan, avec escale musicale, à 17h**
Dans le cadre du festival Convivencia, en amont des concerts, une randonnée contée à la découverte du canal du Midi sera animée par Éclats d’Histoires, suivie d’une visite et d’une escale musicale avec l’artiste Genco Selwa, à la Maison Salvan.
Gratuit, sur inscriptions [ici](https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=247989).
### **> Concerts du festival Convivencia, à partir de 19h**
• 19h Anouck, polyphonies méditerranéennes
• 20h30 Meral Polat, voyage musical intense et envoûtant, à la croisée des cultures et des luttes du Kurdistan
Gratuit et sans réservation. .
ecluse castanet Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie
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English :
On the first weekend of July, the Canal du Midi is celebrating!
L’événement LES ESCALES DU CANAL Castanet-Tolosan a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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