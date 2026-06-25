LES ESCALES DU CANAL Homps vendredi 3 juillet 2026.

Homps

LES ESCALES DU CANAL

Homps Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Les escales du canal font halte à Homps !

A l’occasion des 30 ans du classement à l’UNESCO du canal du Midi, venez profiter de journées conviviales au bord de ce monument classé au Patrimoine Mondial !

Au programme

Exposition autour du canal du Midi

Danses par les enfants du club de gym hompsois

20h30 Concert avec Cherry BB

Petite restauration sur place.

Petite restauration et buvette sur place

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Homps 11200 Aude Occitanie +33 4 68 91 22 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Canal’s Stopovers Are Coming to Homps!

To celebrate the 30th anniversary of the Canal du Midi’s designation as a UNESCO World Heritage Site, come enjoy some fun-filled days along this World Heritage Site!

On the program:

Exhibition about the Canal du Midi

Dances performed by children from the Homps gymnastics club

8:30 p.m.: Concert featuring Cherry BB

Light refreshments available on site.

Light refreshments and a refreshment stand available on site

L’événement LES ESCALES DU CANAL Homps a été mis à jour le 2026-06-25 par