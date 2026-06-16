Paraza

LES ESCALES DU CANAL

Paraza Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 20:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Les escales du canal ont halte à Paraza !

A l’occasion des 30 ans du classement à l’UNESCO du canal du Midi, venez profiter de journées conviviales au bord de ce monument classé au Patrimoine Mondial !

Au programme

Du vendredi au dimanche

Animations historiques et ludiques Escape game, clowns-théâtre autour de Pierre-Paul Riquet.

Expositions et ateliers artistiques

Au port Exposition Les sirènes du canal du Midi, Exposition Paraza la Belle par l’Association d’artistes Paraz’Art, Atelier de risographie.

À l’entrée du village Exposition sur la Batellerie commentée par les bateliers parazanais

Petite restauration et buvette sur place

Au port et au cœur du village

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Paraza 11200 Aude Occitanie +33 4 68 91 22 07

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English :

The Canal’s Stops Are Calling %E0 Paraza!

To celebrate the 30th anniversary of the Canal du Midi’s designation as a UNESCO World Heritage Site, come enjoy some fun-filled days along this World Heritage Site!

On the program:

Friday through Sunday:

Historical and fun activities—escape game, clown theater performances inspired by Pierre-Paul Riquet.

Art exhibitions and workshops

At the port: “The Sirens of the Canal du Midi” exhibition, “Paraza la Belle” exhibition by the Paraz’Art Artists’ Association, risograph printing workshop.

At the village entrance: Exhibition on canal boat transport, curated by Paraz-based boatmen

Light refreshments and a snack bar on site

At the port and in the heart of the village

L’événement LES ESCALES DU CANAL Paraza a été mis à jour le 2026-06-16 par