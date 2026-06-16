LES ESCALES DU CANAL Paraza
LES ESCALES DU CANAL Paraza dimanche 5 juillet 2026.
Paraza
LES ESCALES DU CANAL
Paraza Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05 17:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Les escales du canal font halte à Paraza !
A l’occasion des 30 ans du classement à l’UNESCO du canal du Midi, venez profiter de journées conviviales au bord de ce monument classé au Patrimoine Mondial !
Au programme
Du vendredi au dimanche
Animations historiques et ludiques Escape game, clowns-théâtre autour de Pierre-Paul Riquet.
Expositions et ateliers artistiques
Au port Exposition Les sirènes du canal du Midi, Exposition Paraza la Belle par l’Association d’artistes Paraz’Art, Atelier de risographie.
À l’entrée du village Exposition sur la Batellerie commentée par les bateliers parazanais
Petite restauration et buvette sur place
Au port et au cœur du village
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Paraza 11200 Aude Occitanie +33 4 68 91 22 07
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English :
The Canal’s Stopovers Are Coming to %E0 Paraza!
To celebrate the 30th anniversary of the Canal du Midi’s designation as a UNESCO World Heritage Site, come enjoy some fun-filled days along this World Heritage Site!
On the program:
Friday through Sunday:
Historical and fun activities—escape game, clown theater performances inspired by Pierre-Paul Riquet.
Art exhibitions and workshops
At the port: “The Sirens of the Canal du Midi” exhibition, “Paraza la Belle” exhibition by the Paraz’Art Artists’ Association, risography workshop.
At the village entrance: Exhibition on canal boat transport, curated by Paraz-based boatmen
Light refreshments and a snack bar on site
At the port and in the heart of the village
L’événement LES ESCALES DU CANAL Paraza a été mis à jour le 2026-06-16 par
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