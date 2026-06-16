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LES ESCALES DU CANAL Paraza

LES ESCALES DU CANAL Paraza

LES ESCALES DU CANAL Paraza dimanche 5 juillet 2026.

Ville : 11200 Paraza

Département : Aude

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Paraza

LES ESCALES DU CANAL

Paraza Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Les escales du canal font halte à Paraza !

A l’occasion des 30 ans du classement à l’UNESCO du canal du Midi, venez profiter de journées conviviales au bord de ce monument classé au Patrimoine Mondial !

Au programme
Du vendredi au dimanche
Animations historiques et ludiques Escape game, clowns-théâtre autour de Pierre-Paul Riquet.
Expositions et ateliers artistiques
Au port Exposition Les sirènes du canal du Midi, Exposition Paraza la Belle par l’Association d’artistes Paraz’Art, Atelier de risographie.
À l’entrée du village Exposition sur la Batellerie commentée par les bateliers parazanais

Petite restauration et buvette sur place
Au port et au cœur du village
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Paraza 11200 Aude Occitanie +33 4 68 91 22 07 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Canal’s Stopovers Are Coming to %E0 Paraza!

To celebrate the 30th anniversary of the Canal du Midi’s designation as a UNESCO World Heritage Site, come enjoy some fun-filled days along this World Heritage Site!

On the program:
Friday through Sunday:
Historical and fun activities—escape game, clown theater performances inspired by Pierre-Paul Riquet.
Art exhibitions and workshops
At the port: “The Sirens of the Canal du Midi” exhibition, “Paraza la Belle” exhibition by the Paraz’Art Artists’ Association, risography workshop.
At the village entrance: Exhibition on canal boat transport, curated by Paraz-based boatmen

Light refreshments and a snack bar on site
At the port and in the heart of the village

L’événement LES ESCALES DU CANAL Paraza a été mis à jour le 2026-06-16 par

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