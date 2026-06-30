Informations pratiques

Saint-Denis

LES ESCALES DU CANAL

Saint-Denis Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Les Escales du Canal sont de retour le samedi 4 juillet !

Et cette année, l’événement prend une dimension toute particulière puisque nous célébrons les 30 ans de l’inscription du Canal du Midi au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Pour marquer cet anniversaire, préparez-vous à une journée riche en découvertes et en animations.

Au programme

– une randonnée à vélo commentée au cœur de la faune et de la flore du bassin de Saint-Denis

– une balade guidée entre les deux rigoles avec Marcel Maillol pour percer les secrets du système d’alimentation du Canal du Midi

– et au bassin de Saint-Denis un jeu de piste, une exposition, un espace lecture et un concours photo mettant à l’honneur la Rigole de la Montagne et la prise d’Alzeau.

Une journée conviviale à partager en famille ou entre amis, au fil de l’eau et de l’histoire.

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Saint-Denis 11310 Aude Occitanie

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English :

Les Escales du Canal is back on Saturday, July 4!

And this year, the event takes on a very special significance as we celebrate the 30th anniversary of the Canal du Midi’s designation as a UNESCO World Heritage Site.

To mark this anniversary, get ready for a day full of discoveries and activities.

On the agenda:

– a guided bike ride through the flora and fauna of the Saint-Denis basin

– a guided walk between the two canals with Marcel Maillol to uncover the secrets of the Canal du Midi’s water supply system

– and at the Saint-Denis basin: a scavenger hunt, an exhibition, a reading area, and a photo contest highlighting the Rigole de la Montagne and the Alzeau intake.

A fun-filled day to enjoy with family or friends, exploring the waterways and history.

L’événement LES ESCALES DU CANAL Saint-Denis a été mis à jour le 2026-06-19 par