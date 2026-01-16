Concert BTS Stade de France Saint-Denis

Concert BTS

Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis Seine-Saint-Denis

2026-07-17

2026-07-18

2026-07-17

BTS signe son grand retour ! Les icônes de la K-pop annoncent une tournée mondiale hors norme 79 concerts dans 34 régions, la plus ambitieuse de leur carrière. Un nouveau chapitre historique s'ouvre pour BTS et leur fanbase mondiale, l'ARMY.

Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France

BTS is making its grand return! The K-pop icons have announced an unprecedented world tour: 79 concerts in 34 regions, the most ambitious of their career. A new historic chapter is beginning for BTS and their global fanbase, ARMY.

