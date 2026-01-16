Concert BTS Stade de France Saint-Denis
Concert BTS Stade de France Saint-Denis vendredi 17 juillet 2026.
Concert BTS
Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis Seine-Saint-Denis
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-18
2026-07-17
BTS signe son grand retour ! Les icônes de la K-pop annoncent une tournée mondiale hors norme 79 concerts dans 34 régions, la plus ambitieuse de leur carrière. Un nouveau chapitre historique s’ouvre pour BTS et leur fanbase mondiale, l’ARMY.
English : Concert BTS
BTS is making its grand return! The K-pop icons have announced an unprecedented world tour: 79 concerts in 34 regions, the most ambitious of their career. A new historic chapter is beginning for BTS and their global fanbase, ARMY.
