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AGENDA · Seurre

Les escales gourmandes à Seurre Seurre

vendredi 17 juillet 2026 · Seurre

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Quai du Nord
Ville
21250 Seurre
Département
Côte-d'Or
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Seurre

Les escales gourmandes à Seurre

Quai du Nord Seurre Côte-d’Or

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 16:00:00
fin : 2026-07-17 18:00:00

Date(s) :
2026-07-17 2026-08-14

Laissez-vous mener par vos sens lors d’une déambulation savoureuse où le patrimoine de Seurre se déguste au fil d’une visite guidée. Entre anecdotes historiques et haltes gourmandes, savourez les trésors du terroir bourguignon.   .

Quai du Nord Seurre 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 45 63 01 93  service.tourisme@rivesdesaone.fr

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English : Les escales gourmandes à Seurre

L’événement Les escales gourmandes à Seurre Seurre a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Rives de Saône

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