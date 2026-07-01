LES ESTIVALES DE BRIGNAC ESTIGAMES Brignac
vendredi 31 juillet 2026 · Brignac
Informations pratiques
Brignac
LES ESTIVALES DE BRIGNAC ESTIGAMES
2 Chemin de Fouscais Brignac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Une soirée jeux de société dont un Loup-Garou géant
La nouveauté des Estivales de Brignac une soirée jeux de société dont un Loup-Garou géant.
Sans musique, mais 100 % plaisir !
Présence de foodtruck, vignerons et brasseurs. .
2 Chemin de Fouscais Brignac 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 07 03 contact@mairiebrignac34.fr
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English : LES ESTIVALES DE BRIGNAC ESTIGAMES
A board game night, including a giant game of Werewolf
L’événement LES ESTIVALES DE BRIGNAC ESTIGAMES Brignac a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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