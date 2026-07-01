Informations pratiques

Brignac

LES ESTIVALES DE BRIGNAC ESTIGAMES

2 Chemin de Fouscais Brignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Une soirée jeux de société dont un Loup-Garou géant

La nouveauté des Estivales de Brignac une soirée jeux de société dont un Loup-Garou géant.

Sans musique, mais 100 % plaisir !

Présence de foodtruck, vignerons et brasseurs. .

2 Chemin de Fouscais Brignac 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 07 03 contact@mairiebrignac34.fr

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English : LES ESTIVALES DE BRIGNAC ESTIGAMES

A board game night, including a giant game of Werewolf

L’événement LES ESTIVALES DE BRIGNAC ESTIGAMES Brignac a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT DU CLERMONTAIS