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AGENDA · Brignac

LES ESTIVALES DE BRIGNAC ESTIGAMES Brignac

vendredi 31 juillet 2026 · Brignac

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Adresse
2 Chemin de Fouscais
Ville
34800 Brignac
Département
Hérault
Tarif

Brignac

LES ESTIVALES DE BRIGNAC ESTIGAMES

2 Chemin de Fouscais Brignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Une soirée jeux de société dont un Loup-Garou géant
La nouveauté des Estivales de Brignac une soirée jeux de société dont un Loup-Garou géant.

Sans musique, mais 100 % plaisir !
Présence de foodtruck, vignerons et brasseurs.   .

2 Chemin de Fouscais Brignac 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 07 03  contact@mairiebrignac34.fr

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English : LES ESTIVALES DE BRIGNAC ESTIGAMES

A board game night, including a giant game of Werewolf

L’événement LES ESTIVALES DE BRIGNAC ESTIGAMES Brignac a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT DU CLERMONTAIS

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