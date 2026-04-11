Brignac

Arth Maël en balade La Françoise des jeux théâtre et objets en rue

Brignac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Sillonnant les routes à bord de sa Lotomobile, La Françoise organise sa grande loterie, le jeu de la vie et du hasard. Accompagnée de Tourniquette, DJ vinyle hors-pair, elle vient à la rencontre des grands et petits joueurs pour offrir du changement, une vie nouvelle. Du gros lot au mauvais numéro, la roue tourne. Venez défier la chance et la fortune !

Spectacle présenté par La Gazinière Compagnie. Tout public. À 20h30 durée 1h05. .

Brignac 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21

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English :

L’événement Arth Maël en balade La Françoise des jeux théâtre et objets en rue Brignac a été mis à jour le 2026-05-28 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande