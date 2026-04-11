Arth Maël en balade La Françoise des jeux théâtre et objets en rue Brignac
Arth Maël en balade La Françoise des jeux théâtre et objets en rue Brignac jeudi 30 juillet 2026.
Brignac
Arth Maël en balade La Françoise des jeux théâtre et objets en rue
Brignac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Sillonnant les routes à bord de sa Lotomobile, La Françoise organise sa grande loterie, le jeu de la vie et du hasard. Accompagnée de Tourniquette, DJ vinyle hors-pair, elle vient à la rencontre des grands et petits joueurs pour offrir du changement, une vie nouvelle. Du gros lot au mauvais numéro, la roue tourne. Venez défier la chance et la fortune !
Spectacle présenté par La Gazinière Compagnie. Tout public. À 20h30 durée 1h05. .
Brignac 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21
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English :
L’événement Arth Maël en balade La Françoise des jeux théâtre et objets en rue Brignac a été mis à jour le 2026-05-28 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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