AGENDA · Montreuil
Les Estivales de la Permaculture 25, 26 et 27 septembre 2026 à Montreuil (93100) Prairie des Murs à Pêches Montreuil
vendredi 25 septembre 2026 · Prairie des Murs à Pêches · Montreuil
Informations pratiques
Les Estivales de la Permaculture 25, 26 et 27 septembre 2026 à Montreuil (93100) Prairie des Murs à Pêches Montreuil 25 – 27 septembre
Le festival «Les Estivales de la Permaculture» se tiendra pour sa 11ème édition à Montreuil (93100) sur le site des Murs à Pêches, le vendredi 25, le samedi 26 et le dimanche 27 septembre 2026.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-25T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-27T23:30:00.000+02:00
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Prairie des Murs à Pêches 61, rue Pierre de Montreuil Montreuil
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