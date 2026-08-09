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Les Estivales de la Permaculture 25, 26 et 27 septembre 2026 à Montreuil (93100) Prairie des Murs à Pêches Montreuil

vendredi 25 septembre 2026 · Prairie des Murs à Pêches · Montreuil

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Lieu
Prairie des Murs à Pêches
Adresse
61, rue Pierre de Montreuil
Ville
Montreuil

Les Estivales de la Permaculture 25, 26 et 27 septembre 2026 à Montreuil (93100) Prairie des Murs à Pêches Montreuil 25 – 27 septembre

Le festival «Les Estivales de la Permaculture» se tiendra pour sa 11ème édition à Montreuil (93100) sur le site des Murs à Pêches, le vendredi 25, le samedi 26 et le dimanche 27 septembre 2026.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-25T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-27T23:30:00.000+02:00

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Prairie des Murs à Pêches 61, rue Pierre de Montreuil Montreuil


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