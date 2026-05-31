Atelier création de cadres botaniques avec l’association Culture(s) en Herbe(s), Parcelles de l’association Murs à pêches, Montreuil

Atelier création de cadres botaniques avec l’association Culture(s) en Herbe(s) Jeudi 13 août, 14h00 Parcelles de l’association Murs à pêches Seine-Saint-Denis

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-13T14:00:00+02:00 – 2026-08-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-13T14:00:00+02:00 – 2026-08-13T17:00:00+02:00

Afin de melanger nature et decoration, venez participer à notre atelier de création de cadre botanique et repartez avec un peu de notre jardin dans votre maison !

Soleil, bonne humeur et nature seront au rendez-vous pour vou acceuillir au sein de notre parcelle, dans les Murs à Peches à Montreuil.

Comment s’y rendre :

BUS :

102 / 121 Arret Danton

122 Arret Saint Just

METRO :

Ligne 9 Arret Mairie de Montreuil

Nous contacter :

Mail : culturesenherbes3@gmail.com

Instagram : Cultures _en_herbes

Facebook : Cultures en Herbes

Par téléphone : 06 25 33 30 87

Parcelles de l’association Murs à pêches Impasse Gobétue 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France 06 98 95 88 57 http://www.mursapeches.org [{« link »: « mailto:culturesenherbes3@gmail.com »}]

Venez réaliser votre cadre botanique dans notre parcelle des Mûrs à Pèches ! Création Cadre botanique

Petit Atelier Lyonnais