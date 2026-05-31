Atelier création de cadres botaniques avec l’association Culture(s) en Herbe(s), Parcelles de l’association Murs à pêches, Montreuil
Atelier création de cadres botaniques avec l’association Culture(s) en Herbe(s), Parcelles de l’association Murs à pêches, Montreuil jeudi 13 août 2026.
Atelier création de cadres botaniques avec l’association Culture(s) en Herbe(s) Jeudi 13 août, 14h00 Parcelles de l’association Murs à pêches Seine-Saint-Denis
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-13T14:00:00+02:00 – 2026-08-13T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-13T14:00:00+02:00 – 2026-08-13T17:00:00+02:00
Afin de melanger nature et decoration, venez participer à notre atelier de création de cadre botanique et repartez avec un peu de notre jardin dans votre maison !
Soleil, bonne humeur et nature seront au rendez-vous pour vou acceuillir au sein de notre parcelle, dans les Murs à Peches à Montreuil.
Comment s’y rendre :
BUS :
102 / 121 Arret Danton
122 Arret Saint Just
METRO :
Ligne 9 Arret Mairie de Montreuil
Nous contacter :
Mail : culturesenherbes3@gmail.com
Instagram : Cultures _en_herbes
Facebook : Cultures en Herbes
Par téléphone : 06 25 33 30 87
Parcelles de l’association Murs à pêches Impasse Gobétue 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France 06 98 95 88 57 http://www.mursapeches.org [{« link »: « mailto:culturesenherbes3@gmail.com »}]
Venez réaliser votre cadre botanique dans notre parcelle des Mûrs à Pèches ! Création Cadre botanique
Petit Atelier Lyonnais
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