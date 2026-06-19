Les Estivales de Loire Concert-apéritif Saumur
samedi 11 juillet 2026 · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Les Estivales de Loire Concert-apéritif
Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 12:00:00
fin : 2026-07-11 12:45:00
Date(s) :
2026-07-11
Les Estivales sont de retour sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire. La programmation est assurée par Héloïse Gaillard.
Rendez-vous au Théâtre Le Dôme de Saumur pour un concert apéritif. Les clavecinistes de la Fest’Académie Les Chants d’Ulysse y proposent une carte blanche pleine de surprises.
PRECISIONS HORAIRES
Samedi 11 juillet 2026 de 12h à 12h45. .
Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire
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English :
The Estivales are back in the Saumur Val de Loire Urban Community. The program is curated by Hélose Gaillard.
L’événement Les Estivales de Loire Concert-apéritif Saumur a été mis à jour le 2026-06-19 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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