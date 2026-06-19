Informations pratiques

Saumur

Les Estivales de Loire Concert-apéritif

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 12:00:00

fin : 2026-07-11 12:45:00

Date(s) :

2026-07-11

Les Estivales sont de retour sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire. La programmation est assurée par Héloïse Gaillard.

Rendez-vous au Théâtre Le Dôme de Saumur pour un concert apéritif. Les clavecinistes de la Fest’Académie Les Chants d’Ulysse y proposent une carte blanche pleine de surprises.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 11 juillet 2026 de 12h à 12h45. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

The Estivales are back in the Saumur Val de Loire Urban Community. The program is curated by Hélose Gaillard.

L’événement Les Estivales de Loire Concert-apéritif Saumur a été mis à jour le 2026-06-19 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME