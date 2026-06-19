Informations pratiques

Saumur

Les Estivales de Loire Concert Florilège baroque

Place de Nantilly Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 18:30:00

fin : 2026-07-05 19:30:00

Date(s) :

2026-07-05

Les Estivales sont de retour sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire. La programmation est assurée par Héloïse Gaillard.

Ce concert est donné par des artistes de renommée internationale enseignant dans le cadre de la Fest’Académie Les chants d’Ulysse créée par Patricia Petibon et Héloïse Gaillard. C’est l’occasion d’entendre l’orgue exceptionnel de cette belle église de Saumur située dans le quartier historique de Nantilly. Daté de 1690, il est le plus ancien orgue de la Région Ouest.

Le programme Florilège baroque fait honneur à quelques grands compositeurs de l’époque baroque comme Antonio Vivaldi, Jean-Sébastien Bach et Georg Friedrich Haendel et permet la découverte de magnifiques pièces de compositeurs français tels que Michel Richard Delalande et Louis Nicolas Clérambault.

Héloïse Gaillard flûte et hautbois

Alice Pierot violon

Etienne Mangot violoncelle et viole

Laurent Le Chenadec basson

Marouan Mankar-Bennis et la participation de Serge Schoenowsky orgue

En partenariat avec l’association des amis des orgues de Saumur.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 5 juillet 2026 de 18h30 à 19h30. .

Place de Nantilly Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

The Estivales are back in the Saumur Val de Loire Urban Community. The program is curated by Hélose Gaillard.

L’événement Les Estivales de Loire Concert Florilège baroque Saumur a été mis à jour le 2026-06-19 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME