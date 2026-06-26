Les Estivales de l’Orgue : Alma Bettencourt Abbatiale Notre-Dame en Saint-Melaine Rennes Dimanche 2 août, 16h00 Ille-et-Vilaine

Les visites, concerts et récitals sont à entrée libre (prix libre, libre participation aux frais)

Les Estivales de l’Orgue ont 30 ans,Happy birthday !

**Récital d’orgue par Alma Bettencourt (Paris)**

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### Œuvres de Widor, Litaize, Saint-Saëns et Reubke

**Les Estivales de l’Orgue ont 30 ans, Happy birthday !**

30 ans, ça se fête ! Et si possible au plus près du public !

Vous êtes fidèles et nombreux depuis tant d’années aux Estivales de l’orgue que nous avons souhaité en 2026 une programmation qui va à votre rencontre : concerts de plain-pied auprès de l’orgue, moment musical à l’heure du marché, apéro-concerts durant toute une semaine en début de soirée… Les artistes invités sont pour certains certains des compagnons de route depuis le début des Estivales et pour d’autres de jeunes interprètes qui n’étaient pas encore nées au démarrage de l’aventure. L’orgue a de l’avenir. Joyeux anniversaire !

**Alma Bettencourt**, artiste en résidence à l’orgue de Radio-France en 2026, propose un programme idoine pour l’orgue romantique de Saint-Melaine. La monumentale Sonate de Reubke, une des plus longues œuvres composées pour l’orgue… et trop rarement jouée, clôturera ce récital en apothéose. A ne pas manquer !

_Le petit plus : A 16h00, chaque vendredi qui précède le concert, visite de l’église et découverte de l’orgue par les guides de l’office de tourisme et les organistes locaux. Pensez à réserver sur Destination Rennes !_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-02T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-02T17:00:00.000+02:00

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Abbatiale Notre-Dame en Saint-Melaine Place Saint-Melaine Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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