Les Estivales de l’Orgue : l’orgue au marché, Église Saint Etienne, Rennes
samedi 8 août 2026 · Église Saint Etienne · Rennes
Informations pratiques
Les Estivales de l’Orgue : l’orgue au marché Samedi 8 août, 10h30 Église Saint Etienne Ille-et-Vilaine
Les visites, concerts et récitals sont à entrée libre (prix libre, libre participation aux frais)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-08T10:30:00+02:00 – 2026-08-08T12:30:00+02:00
Fin : 2026-08-08T10:30:00+02:00 – 2026-08-08T12:30:00+02:00
30 ça se fête : 10 jours de musique autour de l’orgue Gulliver à l’église Saint-Etienne !
Entre les légumes, le fromager et les fleurs, vous pourrez goûter à d’autres talents locaux, musicaux ceux-là, autour de l’orgue Gulliver dont vous pourriez presque toucher les tuyaux et discuter avec les organistes !
30 ans, ça se fête ! Et si possible au plus près du public !
Vous êtes fidèles et nombreux depuis tant d’années aux Estivales de l’orgue que nous avons souhaité en 2026 une programmation qui va à votre rencontre : concerts de plain-pied auprès de l’orgue, moment musical à l’heure du marché, apéro-concerts durant toute une semaine en début de soirée… Les artistes invités sont pour certains certains des compagnons de route depuis le début des Estivales et pour d’autres de jeunes interprètes qui n’étaient pas encore nées au démarrage de l’aventure. L’orgue a de l’avenir. Joyeux anniversaire !
Retrouvez le reste de la programmation des Estivales sur le site des Orgues à Rennes
Église Saint Etienne Carrefour Jouaust, 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne
Les Estivales de l’Orgue ont 30 ans,Happy birthday !
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