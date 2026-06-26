Les Estivales de l’Orgue : Michel Bourcier et l’orgue Gulliver Église Saint Etienne Rennes Dimanche 9 août, 16h00 Ille-et-Vilaine

Les visites, concerts et récitals sont à entrée libre (prix libre, libre participation aux frais)

Les Estivales de l’Orgue ont 30 ans,Happy birthday !

**Concert lecture par Michel Bourcier (cathédrale de Nantes)**

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### **Autour des Laudes de Jean-Louis Florentz**

**Les Estivales de l’Orgue ont 30 ans, Happy birthday !**

30 ans, ça se fête ! Et si possible au plus près du public !

Vous êtes fidèles et nombreux depuis tant d’années aux Estivales de l’orgue que nous avons souhaité en 2026 une programmation qui va à votre rencontre : concerts de plain-pied auprès de l’orgue, moment musical à l’heure du marché, apéro-concerts durant toute une semaine en début de soirée… Les artistes invités sont pour certains certains des compagnons de route depuis le début des Estivales et pour d’autres de jeunes interprètes qui n’étaient pas encore nées au démarrage de l’aventure. L’orgue a de l’avenir. Joyeux anniversaire !

**Michel Bourcier** est un des plus grands interprètes de l’œuvre de Jean-Louis Florentz. Il nous offre l’intégrale des Laudes opus 5 qui seront précédées d’une lecture des textes. Les Laudes forment la partie centrale d’un triptyque symphonique consacré à Marie et sont composées entre 1979 et 1988. La musique de Jean-Louis Florentz a la particularité de comprendre de nombreux rythmes issus de la culture africaine. Sa musique incantatoire comprend des pulsations chaloupées proches du gospel et du reggae. Une œuvre majeure de la fin du 20ème siècle !

_Le petit plus : A 16h00, chaque vendredi qui précède le concert, visite de l’église et découverte de l’orgue par les guides de l’office de tourisme et les organistes locaux. Pensez à réserver sur Destination Rennes !_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-09T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-09T17:00:00.000+02:00

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Église Saint Etienne Carrefour Jouaust, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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