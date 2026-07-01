Les EstiVALes de SCIE Ciné plein-air Val de Scie Nueil-les-Aubiers

Informations pratiques

Nueil-les-Aubiers

Les EstiVALes de SCIE Ciné plein-air

Val de Scie Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 21:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Ciné plein-air au Val de Scie, avec le film Des minions et des monstres , de Pierre Coffin.

À partir de 6 ans.

Réservation obligatoire via le QR code ou le site internet de la mairie de Nueil-Les-Aubiers. .

Val de Scie Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 65 65 secretariat@ville-nueil-les-aubiers.fr

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English : Les EstiVALes de SCIE Ciné plein-air

L’événement Les EstiVALes de SCIE Ciné plein-air Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Bocage Bressuirais