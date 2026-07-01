Les EstiVALes de SCIE Ciné plein-air Val de Scie Nueil-les-Aubiers
jeudi 30 juillet 2026 · Val de Scie · Nueil-les-Aubiers
Informations pratiques
Nueil-les-Aubiers
Les EstiVALes de SCIE Ciné plein-air
Val de Scie Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 21:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Ciné plein-air au Val de Scie, avec le film Des minions et des monstres , de Pierre Coffin.
À partir de 6 ans.
Réservation obligatoire via le QR code ou le site internet de la mairie de Nueil-Les-Aubiers. .
Val de Scie Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 65 65 secretariat@ville-nueil-les-aubiers.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les EstiVALes de SCIE Ciné plein-air
L’événement Les EstiVALes de SCIE Ciné plein-air Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Bocage Bressuirais
À voir aussi à Nueil-les-Aubiers (Deux-Sèvres)
- Rallye nature Les insectes et leurs super-pouvoirs Nueil-les-Aubiers 9 juillet 2026
- Rallye nature Les insectes et leurs super-pouvoirs Nueil-les-Aubiers 9 juillet 2026
- La Guinguette Le Clos des Erables Nueil-les-Aubiers 10 juillet 2026
- Motocross semi-nocturne Circuit Jean Pineau Nueil-les-Aubiers 11 juillet 2026
- Les Estivales de Scie Sport Co’ Val de Scie Nueil-les-Aubiers 13 juillet 2026