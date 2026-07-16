Les estivales de Vic BONSOIR PARIS Vic-sur-Seille
samedi 1 août 2026 · Vic-sur-Seille
Informations pratiques
Vic-sur-Seille
Les estivales de Vic BONSOIR PARIS
Place Jeanne d’Arc Vic-sur-Seille Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-01 20:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Les Estivales de Vic ouvrent leur 6¿ édition avec BONSOIR PARIS ! Dès 20h, la place Jeanne d’Arc se transforme en scène à ciel ouvert pour une soirée musicale placée sous le signe de la convivialité. Entre amis ou en famille, venez profiter d’un concert gratuit et partager un agréable moment estival. Restauration à proximité.Tout public
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Place Jeanne d’Arc Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 01 14 14
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English :
The Estivales de Vic kick off their 6%BF edition with BONSOIR PARIS! Starting at 8 p.m., Place Jeanne d’Arc transforms into an open-air stage for a musical evening filled with fun and camaraderie. Whether with friends or family, come enjoy a free concert and share a pleasant summer evening. Food and drink available nearby.
L’événement Les estivales de Vic BONSOIR PARIS Vic-sur-Seille a été mis à jour le 2026-07-16 par OT DU PAYS SAULNOIS
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