Les Estivales | Les jeudis ça danse! Bergerac
Les Estivales | Les jeudis ça danse! Bergerac jeudi 13 août 2026.
Bergerac
Les Estivales | Les jeudis ça danse!
Place Maréchal de Lattre de Tassigny Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 21:00:00
fin : 2026-08-13 23:30:00
Date(s) :
2026-08-13
Venez danser sur des rythmes endiablé d’Altaïr avec Les jeudis ça danse !
Rendez-vous à partir de 21h, au Belvédère du Port. C’est gratuit ! .
Place Maréchal de Lattre de Tassigny Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 66 66
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English : Les Estivales | Les jeudis ça danse!
L’événement Les Estivales | Les jeudis ça danse! Bergerac a été mis à jour le 2026-04-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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