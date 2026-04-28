Bergerac

Les Estivales | Les jeudis ça danse!

Place Maréchal de Lattre de Tassigny Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:00:00

fin : 2026-08-13 23:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Venez danser sur des rythmes endiablé d’Altaïr avec Les jeudis ça danse !

Rendez-vous à partir de 21h, au Belvédère du Port. C’est gratuit ! .

Place Maréchal de Lattre de Tassigny Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 66 66

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English : Les Estivales | Les jeudis ça danse!

L’événement Les Estivales | Les jeudis ça danse! Bergerac a été mis à jour le 2026-04-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides