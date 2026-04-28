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Les Estivales | Les jeudis ça danse! Bergerac

Les Estivales | Les jeudis ça danse! Bergerac

Les Estivales | Les jeudis ça danse! Bergerac jeudi 13 août 2026.

Adresse : Place Maréchal de Lattre de Tassigny

Ville : 24100 Bergerac

Département : Dordogne

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Bergerac

Les Estivales | Les jeudis ça danse!

Place Maréchal de Lattre de Tassigny Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 21:00:00
fin : 2026-08-13 23:30:00

Date(s) :
2026-08-13

Venez danser sur des rythmes endiablé d’Altaïr avec Les jeudis ça danse !

Rendez-vous à partir de 21h, au Belvédère du Port. C’est gratuit !   .

Place Maréchal de Lattre de Tassigny Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 66 66 

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English : Les Estivales | Les jeudis ça danse!

L’événement Les Estivales | Les jeudis ça danse! Bergerac a été mis à jour le 2026-04-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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