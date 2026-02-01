Les étonnants Patrimoine: Visite des touts petits romains Route de Feuguerolles Vieux

Les étonnants Patrimoine: Visite des touts petits romains

Route de Feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux Calvados

Début : 2026-02-24 10:30:00

fin : 2026-08-25 12:00:00

2026-02-24 2026-04-21 2026-04-23 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-10-22

Une visite contée sur les pas de la louve qui a recueilli Romulus et Remus les jumeaux qui fondèrent Rome, suivi d’un atelier créatif

dès 3 ans ( adulte accompagnateur obligatoire), 3€ en supplément de l’entrée du musée, réservation obligatoire

Animation en lien avec l’exposition Rome du mythe au virtuel .

Une découverte du mythe de Romulus et Remus grâce à une lecture au kamishibaï, suivi d’une découverte de l’exposition et d’un atelier créatif pour fabriquer un souvenir de visite.

Route de Feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 71 10 20 vieuxlaromaine@calvados.fr

English : Les étonnants Patrimoine: Visite des touts petits romains

A guided tour in the footsteps of the she-wolf who took in Romulus and Remus, the twins who founded Rome, followed by a creative workshop

from 3 years (accompanying adult compulsory), 3? in addition to museum admission, booking essential

