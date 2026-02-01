Les étonnants Patrimoine: Visite des touts petits romains Route de Feuguerolles Vieux
Une visite contée sur les pas de la louve qui a recueilli Romulus et Remus les jumeaux qui fondèrent Rome, suivi d’un atelier créatif
dès 3 ans ( adulte accompagnateur obligatoire), 3€ en supplément de l’entrée du musée, réservation obligatoire
Animation en lien avec l’exposition Rome du mythe au virtuel .
Une découverte du mythe de Romulus et Remus grâce à une lecture au kamishibaï, suivi d’une découverte de l’exposition et d’un atelier créatif pour fabriquer un souvenir de visite.
dès 3 ans ( adulte accompagnateur obligatoire), 3€ en supplément de l’entrée du musée, réservation obligatoire .
Route de Feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 71 10 20 vieuxlaromaine@calvados.fr
English : Les étonnants Patrimoine: Visite des touts petits romains
A guided tour in the footsteps of the she-wolf who took in Romulus and Remus, the twins who founded Rome, followed by a creative workshop
from 3 years (accompanying adult compulsory), 3? in addition to museum admission, booking essential
