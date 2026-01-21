Les Étonnants Patrimoines À l’attaque du château Place Guillaume le Conquérant Falaise

Les Étonnants Patrimoines À l’attaque du château

Place Guillaume le Conquérant Château Guillaume-le-Conquérant Falaise Calvados

Enfilez vos armures et préparez-vous à voyager dans le temps pour découvrir la vie des soldats normands du Duc Guillaume ! Lors de votre exploration dans les donjons du château, vous partirez sur les traces de ces héros du Moyen Âge.

À L’ATTAQUE DU CHÂTEAU

À l’attention des jeunes chevaliers !

Enfilez vos armures et préparez-vous à voyager dans le temps pour découvrir la vie des soldats normands du Duc Guillaume ! Lors de votre exploration dans les donjons du château, vous partirez sur les traces de ces héros du Moyen Âge. En chemin, vous découvrirez leurs armes et leur équipement pour partir au combat. Vous apprendrez aussi comment les châteaux étaient construits pour se défendre des assauts ennemis. Prêts à relever le défi ?

À vos épées, l’aventure vous attend ! Dex Aïe

Durée 1h30 sur réservation .

Place Guillaume le Conquérant Château Guillaume-le-Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 61 44 chateauaccueil@falaise.fr

English : Les Étonnants Patrimoines À l’attaque du château

Put on your armor and get ready to travel back in time to discover the lives of Duke William’s Norman soldiers! As you explore the castle’s dungeons, you’ll follow in the footsteps of these medieval heroes.

