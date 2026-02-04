Les Étonnants Patrimoines La chasse aux doudous Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Vieux

Les Étonnants Patrimoines La chasse aux doudous

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles Bully Vieux Calvados

Début : 2026-05-03 11:00:00

fin : 2026-08-14 12:00:00

2026-05-03 2026-08-02 2026-08-14 2026-08-21

Une visite en famille proposant une première découverte du musée aux enfants de 3 à 6 ans

Une visite en famille proposant une première découverte du musée aux enfants de 3 à 6 ans. Cette nuit des doudous ont fait la fête au musée.

Mais nous avons perdu LE doudou du musée !! Partis à sa recherche , les enfants rencontrent une multitude de doudous cachés dans les collections. Au fil de leur recherche, les enfants découvrent par le jeu quelques pièces maîtresses du musée.

Enfants de 3 à 6 ans obligatoirement accompagnés d’un adulte, 2€ en sup. de l’entrée du musée. .

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles Bully Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 71 10 20 vieuxlaromaine@calvados.fr

English : Les Étonnants Patrimoines La chasse aux doudous

A family visit offering a first discovery of the museum for children aged 3 to 6

