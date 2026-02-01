Les Étonnants Patrimoines Les XII travaux d’Hercule Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Vieux

Les Étonnants Patrimoines Les XII travaux d’Hercule

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles Bully Vieux Calvados

Début : 2026-02-25 14:30:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25 2026-02-26 2026-05-03 2026-08-02

Entre visite, défis et atelier, les enfants partent sur les traces du très célèbres Hercule et des douze missions qui lui ont été confiées. Du lion de Némée, à l’hydre de Lerne en passant par Cerbère, les enfants découvrent cette histoire tout en partant à l’aventure.

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles Bully Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 71 10 20 vieuxlaromaine@calvados.fr

English : Les Étonnants Patrimoines Les XII travaux d’Hercule

Between visits, challenges and workshops, children follow in the footsteps of the famous Hercules and the twelve missions entrusted to him. From the Lion of Nemea to the Hydra of Lerna and Cerberus, children discover the story as they embark on an adventure.

