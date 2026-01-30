Les Étonnants Patrimoines Loup garou géant Les villageois se réveillent ! Caen

Les Étonnants Patrimoines Loup garou géant Les villageois se réveillent !

1435. Alors que le château de Caen est sous occupation anglaise, des villageois ont réussi à s’introduire dans la forteresse ! Mais quelle surprise le château est vide, où sont donc passés les Anglais ?! Tandis que les villageois prennent possession des lieux, ils commencent à disparaître un à un, victimes d’étranges créatures ! À vous d’incarner les villageois et les loups-garous, explorer le château, rencontrer la voyante, et retrouver les indices pour sauver la ville… ou manger les villageois !

Les mercredis du 15 juillet au 19 août à 18h30

Les mardis 20 et 27 octobre à 15h30

Durée 2h.

Dès 14 ans. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

10 €, retrait des billets sur billetterie-chateauetmusees.caen.fr

Ouverture des inscriptions 2 mois avant la date de l’activité.

Activité organisée avec Casse-tête normand. .

