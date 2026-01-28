Les Étonnants Patrimoines Mystère au musée Musée de Normandie Caen

Les Étonnants Patrimoines Mystère au musée

Au musée, c’est l’incompréhension la plus totale ! Un archéologue vient d’être assommé. Aidez le médiateur à résoudre ce mystère et menez l’enquête dans le musée à la recherche d’indices.

Visite enquête alternant commentaires, participation active du groupe et activités ludiques.

Pour les 8-13 ans en famille. Durée 1h. 8 € entrée incluse, retrait des billets sur billetterie-chateauetmusees.caen.fr

Ouverture des réservations 2 mois avant la date de l’activité.

L’enfant doit être accompagné d’un adulte. .

Musée de Normandie Château Caen 14000 Calvados Normandie

English : Les Étonnants Patrimoines Mystère au musée

At the museum, there’s total incomprehension! An archaeologist has just been knocked unconscious. Help the mediator solve the mystery and lead the investigation in search of clues.

An investigative tour alternating commentary, active group participation and fun activities.

