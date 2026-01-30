Les Étonnants Patrimoines Visite animée Dans le temple de la déesse-mère Caen

Les Étonnants Patrimoines Visite animée Dans le temple de la déesse-mère

Suivez la déesse-mère dans un voyage au temps des Gallo-Romains ! Une visite pleine de surprises pour découvrir l’Antiquité en s’amusant.

Samedi 13 et dimanche 14 juin 2026 à 11h15 et 15h (gratuit Journées européennes de l’archéologie)

Mercredis 15 et 29 juillet, 12 août, 21 et 28 octobre 2026 à 11h15

Pour les 3-7 ans accompagnés.

Durée 45 min.

6€, entrée incluse. Retrait des billets sur billetterie-chateauetmusees.caen.fr

Ouverture des inscriptions 2 mois avant la date de l’activité.

L’enfant doit être accompagné d’un adulte. .

Château Caen 14000 Calvados Normandie

