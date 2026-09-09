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Les Étonnants Patrimoines Visite-enquête On a volé l’éventail ! Musée de Normandie Caen

vendredi 23 octobre 2026 · Musée de Normandie · Caen

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Musée de Normandie
Adresse
Château
Ville
14000 Caen
Département
Calvados
Tarif

Caen

Les Étonnants Patrimoines Visite-enquête On a volé l’éventail !

Musée de Normandie Château Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 15:00:00
fin : 2026-10-23 16:00:00

Date(s) :
2026-10-23

Un éventail en dentelle a été dérobé lors d’un mariage dans la campagne normande… Suivez le médiateur dans les collections du Musée de Normandie et menez l’enquête en famille !
Un éventail en dentelle a été dérobé lors d’un mariage dans la campagne normande… Menez l’enquête en famille et aidez le médiateur à le retrouver ! Cette visite, alternant commentaires et participation active du groupe à des activités ludiques, permet de découvrir les collections ethnographiques du musée. Pour les familles (8-13 ans). Durée 1h. 8€ entrée incluse, retrait des billets sur billetterie-chateauetmusees.caen.fr Ouverture des réservations 2 mois avant la date de l’activité. L’enfant doit être accompagné d’un adulte.   .

Musée de Normandie Château Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 47 60 

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English : Les Étonnants Patrimoines Visite-enquête On a volé l’éventail !

A lace fan has been stolen from a wedding in the Normandy countryside… Follow the mediator into the collections of the Musée de Normandie and investigate with your family!

L’événement Les Étonnants Patrimoines Visite-enquête On a volé l’éventail ! Caen a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Caen la Mer

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