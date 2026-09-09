Les Étonnants Patrimoines Visite-enquête On a volé l’éventail ! Musée de Normandie Caen
vendredi 23 octobre 2026 · Musée de Normandie · Caen
Informations pratiques
Caen
Les Étonnants Patrimoines Visite-enquête On a volé l’éventail !
Musée de Normandie Château Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 15:00:00
fin : 2026-10-23 16:00:00
Date(s) :
2026-10-23
Un éventail en dentelle a été dérobé lors d’un mariage dans la campagne normande… Suivez le médiateur dans les collections du Musée de Normandie et menez l’enquête en famille !
Un éventail en dentelle a été dérobé lors d’un mariage dans la campagne normande… Menez l’enquête en famille et aidez le médiateur à le retrouver ! Cette visite, alternant commentaires et participation active du groupe à des activités ludiques, permet de découvrir les collections ethnographiques du musée. Pour les familles (8-13 ans). Durée 1h. 8€ entrée incluse, retrait des billets sur billetterie-chateauetmusees.caen.fr Ouverture des réservations 2 mois avant la date de l’activité. L’enfant doit être accompagné d’un adulte. .
Musée de Normandie Château Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 47 60
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English : Les Étonnants Patrimoines Visite-enquête On a volé l’éventail !
A lace fan has been stolen from a wedding in the Normandy countryside… Follow the mediator into the collections of the Musée de Normandie and investigate with your family!
L’événement Les Étonnants Patrimoines Visite-enquête On a volé l’éventail ! Caen a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Caen la Mer
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