Les Évasions Gourmandes Tour de Crest Crest
Les Évasions Gourmandes Tour de Crest Crest jeudi 2 juillet 2026.
Crest
Les Évasions Gourmandes
Tour de Crest Rue de la Tour Crest Drôme
Tarif : 11.5 – 11.5 – 11.5 EUR
Animation incluse dans le tarif d’entrée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 17:00:00
fin : 2026-08-26 18:30:00
Date(s) :
2026-07-02
La visite de la Tour se termine au sommet, devant un panorama unique, pour une dégustation de spécialités de la Drôme Clairette de Die, nougat, raviole, et autres produits locaux.
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Tour de Crest Rue de la Tour Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 32 53 accueil@tourdecrest.fr
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English : Les Évasions Gourmandes
The tour of the tower ends at the top, where visitors can enjoy a unique panoramic view while sampling specialties from the Drôme region: Clairette de Die, nougat, ravioles, and other local products.
L’événement Les Évasions Gourmandes Crest a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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