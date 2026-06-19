Les Évasions Gourmandes Tour de Crest Crest

Crest

Les Évasions Gourmandes

Tour de Crest Rue de la Tour Crest Drôme

Tarif : 11.5 – 11.5 – 11.5 EUR

Animation incluse dans le tarif d’entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 17:00:00

fin : 2026-08-26 18:30:00

Date(s) :

2026-07-02

La visite de la Tour se termine au sommet, devant un panorama unique, pour une dégustation de spécialités de la Drôme Clairette de Die, nougat, raviole, et autres produits locaux.

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Tour de Crest Rue de la Tour Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 32 53 accueil@tourdecrest.fr

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English : Les Évasions Gourmandes

The tour of the tower ends at the top, where visitors can enjoy a unique panoramic view while sampling specialties from the Drôme region: Clairette de Die, nougat, ravioles, and other local products.

L’événement Les Évasions Gourmandes Crest a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme