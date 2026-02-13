Les Fables, Glob Théâtre, Bordeaux

Les Fables 9 – 14 mars Glob Théâtre Gironde

6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-09T14:30:00+01:00 – 2026-03-09T15:10:00+01:00

Fin : 2026-03-14T18:00:00+01:00 – 2026-03-14T18:40:00+01:00

les Fables

Marie de France / Benjamin Ducroq | Maesta-Théâtre

Marie, dont on ne connaît que le prénom et qui s’appelle de France en raison de ses origines, est la première autrice française à succès. Inspirées d’Ésope, les fables de cette mystérieuse et remarquable poétesse, qui vivait à la cour d’Aliénor d’Aquitaine, ont été lues sans discontinuer du XIIème au XVIIIème siècles, avant d’être occultée par celles d’un certain Jean de La Fontaine.

Maesta-Théâtre rend hommage à cette œuvre de notre matrimoine encore trop méconnue. Le loup et l’agneau, le loup et le chien, le corbeau et le renard, … Jouées en langue des signes française par une comédienne sourde et portées par un flux de musique électronique joué en direct, les Fables de Marie de France s’offrent à toutes et à tous. La voix et les gestes laissent transparaître la vivacité et la poésie de cette magnifique langue.

« Continuant son travail autour des lectures musicales, Maesta-Théâtre amène une autre dimension, plus inclusive, en adéquation avec les enjeux contemporains de visibilité. Si cette création vise à faire connaitre les premières fables écrites en français, par une femme, au XIIème siècle, elle a également pour objectif de partager ce matrimoine avec la communauté sourde » – Benjamin Ducroq

Glob Théâtre 69 rue Joséphine Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 69 06 66 http://www.globtheatre.net

