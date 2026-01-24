Les façades restaurées de l’ancien hôtel Gassion les travaux de A à Z Rue de Gontaut Biron Pau

Les façades restaurées de l’ancien hôtel Gassion les travaux de A à Z

Rue de Gontaut Biron RDV devant l’entrée du Gassion Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Sur inscription

Découvrez les étapes du ravalement des façades de l’ancien hôtel Gassion. Pierres, enduits, modénatures, menuiseries et ferronneries cette visite vous explique l’ensemble des travaux menés pour restaurer et protéger cet édifice patrimonial.

En partenariat avec la direction de l’Habitat. .

Rue de Gontaut Biron RDV devant l’entrée du Gassion Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les façades restaurées de l’ancien hôtel Gassion les travaux de A à Z

L’événement Les façades restaurées de l’ancien hôtel Gassion les travaux de A à Z Pau a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Pau