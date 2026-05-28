Les fameuses rencontres de Flammarion Guillaume Erner Schmattès (Fringues, en yiddish) Deauville
Les fameuses rencontres de Flammarion Guillaume Erner Schmattès (Fringues, en yiddish) Deauville samedi 26 septembre 2026.
Deauville
Les fameuses rencontres de Flammarion Guillaume Erner Schmattès (Fringues, en yiddish)
Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 16:00:00
fin : 2026-09-26 17:00:00
Date(s) :
2026-09-26
De la mode des années 1990 à la naissance de la fast-fashion : un récit autobiographique vu du Sentier.
De la mode des années 1990 à la naissance de la fast-fashion : un récit autobiographique vu du Sentier.
Dans ce récit vivant, Guillaume Erner plonge le lecteur au cœur du monde disparu du commerce du vêtement, celui des ateliers et des marchés du Sentier. Entre reportage, anecdotes familiales et réflexion sociologique, l’auteur restitue la vie quotidienne des ouvriers du textile, les relations de travail et les dynamiques communautaires qui façonnaient cet univers. Le livre éclaire comment un simple mot yiddish, schmattès (fringues), devient le pivot d’une histoire sociale et économique riche en enseignements.
Rencontre animée par Sandrine Treiner et suivie d’une signature. .
Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20
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English : Les fameuses rencontres de Flammarion Guillaume Erner Schmattès (Fringues, en yiddish)
From fashion in the 1990s to the birth of fast fashion: an autobiographical account from the Sentier.
L’événement Les fameuses rencontres de Flammarion Guillaume Erner Schmattès (Fringues, en yiddish) Deauville a été mis à jour le 2026-05-25 par OT SPL Deauville
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