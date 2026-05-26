Les fameuses rencontres de Flammarion Pauline Vilain-Carlotti, L’épreuve du feu, habiter autrement la Terre Deauville

Deauville

Les fameuses rencontres de Flammarion Pauline Vilain-Carlotti, L’épreuve du feu, habiter autrement la Terre

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 16:00:00

fin : 2026-07-12 17:15:00

Date(s) :

2026-07-12

En collaboration avec les éditions Flammarion, Les Franciscaines initie un nouveau cycle de rencontres. Animés par Sandrine Treiner, éditrice, journaliste, écrivain et ancienne directrice de France Culture, ils sont l’occasion d’entendre scientifiques, penseurs et auteurs sur des sujets d’actualité.

En collaboration avec les éditions Flammarion, Les Franciscaines initie un nouveau cycle de rencontres. Animés par Sandrine Treiner, éditrice, journaliste, écrivain et ancienne directrice de France Culture, ces rendez-vous sont l’occasion d’entendre scientifiques, penseurs et auteurs sur des sujets d’actualité. S’il en est un brûlant chaque été, c’est celui des grands feux auxquels la géographe Pauline Vilain-Carlotti s’intéresse dans son dernier essai.

La planète prend feu. C’est en tout cas le sentiment qui peut être nourri au vu de l’actualité, désormais permanente, des mégafeux qui dévastent, sous toutes les latitudes et selon les saisons, de l’Australie à la Grèce, de l’Amazonie à la Californie. Identifié comme un danger pour le vivant et singulièrement pour les humains aux prises avec une nature incontrôlable, le feu est devenu notre ennemi. Pauline Vilain-Carlotti prend l’exact contre-pied de cette conception sécuritaire des feux. Ils ne sont pas seulement un danger, mais depuis les origines de notre planète, un outil, un allié, un symbole.

Rencontre animée par Sandrine Treiner et suivie d’une signature. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

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English : Les fameuses rencontres de Flammarion Pauline Vilain-Carlotti, L’épreuve du feu, habiter autrement la Terre

In collaboration with Flammarion, Les Franciscaines is launching a new series of meetings. Hosted by Sandrine Treiner, editor, journalist, writer and former director of France Culture, the series offers an opportunity to hear scientists, thinkers and authors discuss topical issues.

L’événement Les fameuses rencontres de Flammarion Pauline Vilain-Carlotti, L’épreuve du feu, habiter autrement la Terre Deauville a été mis à jour le 2026-05-21 par OT SPL Deauville