Les FantasKes en concert LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur
Les FantasKes en concert LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur vendredi 24 juillet 2026.
Luz-Saint-Sauveur
Les FantasKes en concert
LUZ-SAINT-SAUVEUR Avenue de Saint Sauveur Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24 22:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Une fanfare festive, décalée et irrésistiblement énergique !
Chapeaux de cow-boy peau de vache , lunettes de soleil, salopettes avec une bretelle qui traîne… difficile de ne pas les remarquer !
Mais qui sont ces Les FantasKes ?
Originaires de Bigorre, ces six musiciens composent une formation atypique mêlant cuivres, batterie et accordéon. Entre fanfare et banda, ils cultivent un esprit résolument festif, celui du festayre du Sud-Ouest, qu’ils exportent partout en France.
Toujours présents dans les fêtes et manifestations populaires, ils revisitent à leur manière un répertoire éclectique allant du funk au paso doble, en passant par le ska, la variété ou encore le disco. Leur objectif est simple faire chanter, danser et bouger le public, sans exception.
Avec leur énergie communicative et leur bonne humeur débordante, Les FantasKes transforment chaque passage en un véritable moment de fête partagé.
> Tout public. .
LUZ-SAINT-SAUVEUR Avenue de Saint Sauveur Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 30 30 bonjour@luz-tourisme.com
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English :
A festive, offbeat and irresistibly energetic brass band!
Cowboy hats, sunglasses, dungarees with straps hanging out? it’s hard not to notice them!
But who are Les FantasKes?
Hailing from the Bigorre region of France, these six musicians make up an atypical group, combining brass, drums and accordion. Somewhere between a brass band and a banda, they cultivate a resolutely festive spirit, that of the festayre of the South-West, which they export all over France.
Always present at popular festivals and events, they revisit an eclectic repertoire ranging from funk and paso doble to ska, variété and disco. Their aim is simple: to get the public singing, dancing and moving, without exception.
With their infectious energy and overflowing good humor, Les FantasKes turn every performance into a real moment of shared celebration.
L’événement Les FantasKes en concert Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-02 par OT de Luz St Sauveur|CDT65
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