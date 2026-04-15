Les fantômes bienveillants de la villa Seurat, Atelier-musée Chana Orloff, Paris

Les fantômes bienveillants de la villa Seurat Samedi 23 mai, 21h00 Atelier-musée Chana Orloff Paris

De préférence sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Depuis la villa Seurat, la nuit, on peut entrevoir les ombres des sculptures de Chana Orloff.

Cette nuit de mai, le contact sera direct avec les fantômes bienveillants de la villa Seurat ! Dans cette maison conçue par Auguste Perret pour Chana Orloff, plus de 200 œuvres de cette artiste de Montparnasse vous attendent. La mise en lumière, en renforçant la perception des contrastes, des pleins et des vides, en créant des jeux d’ombres sur les murs permet de découvrir ou de redecouvrir d’une manière ludique l’oeuvre de cette artiste qui a marqué l’histoire de l’art du XXe siècle.

Merci de réserver sur le site www.chana-orloff.org

Atelier-musée Chana Orloff 7 Villa Seurat, 75014 Paris, France Paris 75014 Paris 14e Arrondissement Paris Île-de-France 0143354304 http://www.chana-orloff.org https://www.facebook.com/ChanaOrloffOfficial [{« type »: « link », « value »: « http://www.chana-orloff.org »}] [{« link »: « http://www.chana-orloff.org »}, {« link »: « http://www.Chana-Orloff.org »}] Sculptrice au destin exceptionnel, Chana Orloff (1888-1968) est née près d’Odessa, en Ukraine, dans une famille juive. En 1910, elle s’installe à Paris pour parfaire sa formation de couturière. Remarquée pour ses dons en dessin, elle entre en 1911 aux Arts décoratifs de Paris avant de se consacrer à la sculpture. Intégrée dans les cercles artistiques de l’avant-garde parisienne, Chana Orloff rencontre un succès fulgurant, notamment grâce à ses portraits. En 1926, Auguste Perret conçoit pour elle une maison-atelier dans le XIVe arrondissement de Paris. C’est dans cet espace fonctionnel et lumineux, ajusté à son travail d’atelier et à sa vie privée, qu’elle vit jusqu’à sa mort, à l’exception de son exil en Suisse entre 1942 et 1945 sous l’Occupation. Elle effectue de nombreux voyages en Palestine, en Europe et aux États-Unis qui assurent la reconnaissance internationale de son œuvre. Métro Alésia

Visite libre « Les fantômes bienveillants de la villa Seurat »

Ateliers Chana Orloff. Image libre de droits