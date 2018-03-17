Les fascias, un nouveau système de surveillance de nos organes ?, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
Les fascias, un nouveau système de surveillance de nos organes ? Mardi 17 mars, 18h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne
Avec Coralie Sengenes, chercheure à l’Inserm/Restore ; Isabelle Loubinoux, chercheure à l’Inserm/ToNIC et Lise Basset, professeure de yoga et d’arts martiaux, Maison Sport-Santé, Centre Thieu-Lam.
Cette conférence sera suivie d’un atelier de mise en application avec la pratique du Yin Yoga. Une expérience entre science et sensation.
Pensez à apporter votre tapis de yoga.
Médiathèque José Cabanis – Petit auditorium (3e étage)
Durée : 1h30
Sur inscription
Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse
Dans le cadre de la Semaine du cerveau