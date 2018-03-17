Les fascias, un nouveau système de surveillance de nos organes ?, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Les fascias, un nouveau système de surveillance de nos organes ? Mardi 17 mars, 18h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Mardi 17 mars – 18h

Avec Coralie Sengenes, chercheure à l’Inserm/Restore ; Isabelle Loubinoux, chercheure à l’Inserm/ToNIC et Lise Basset, professeure de yoga et d’arts martiaux, Maison Sport-Santé, Centre Thieu-Lam.

Cette conférence sera suivie d’un atelier de mise en application avec la pratique du Yin Yoga. Une expérience entre science et sensation.

Pensez à apporter votre tapis de yoga.

Médiathèque José Cabanis – Petit auditorium (3e étage)

Durée : 1h30

Sur inscription

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Dans le cadre de la Semaine du cerveau