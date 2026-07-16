Les Fausses Confidences (Comédie-Française), LE CLUB, Barbezieux-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Les Fausses Confidences (Comédie-Française) Jeudi 1 juillet 2027, 20h10 LE CLUB Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-07-01T20:10:00+02:00 – 2027-07-01T21:55:00+02:00

Fin : 2027-07-01T20:10:00+02:00 – 2027-07-01T21:55:00+02:00

LE CLUB 32 boulevard Chanzy, Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Barbezieux Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0308#showmovie?id=865MP »}]

Cinéthéâtre en direct – Dorante est éperdument amoureux d’Araminte, une riche veuve, mais sa condition modeste lui interdit de la courtiser ouvertement. Son ancien valet Dubois imagine alors un str…