Les Fausses Confidences (Comédie-Française), LE CLUB, Barbezieux-Saint-Hilaire
jeudi 1 juillet 2027 · LE CLUB · Barbezieux-Saint-Hilaire
Informations pratiques
Les Fausses Confidences (Comédie-Française) Jeudi 1 juillet 2027, 20h10 LE CLUB Charente
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-07-01T20:10:00+02:00 – 2027-07-01T21:55:00+02:00
Fin : 2027-07-01T20:10:00+02:00 – 2027-07-01T21:55:00+02:00
LE CLUB 32 boulevard Chanzy, Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Barbezieux Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0308#showmovie?id=865MP »}]
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