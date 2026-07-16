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Les Fausses Confidences (Comédie-Française), LE CLUB, Barbezieux-Saint-Hilaire

jeudi 1 juillet 2027 · LE CLUB · Barbezieux-Saint-Hilaire

Les Fausses Confidences (Comédie-Française), LE CLUB, Barbezieux-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Début
jeudi 1 juillet 2027
Fin
jeudi 1 juillet 2027
Lieu
LE CLUB
Adresse
32 boulevard Chanzy, Barbezieux-Saint-Hilaire
Ville
16300 Barbezieux-Saint-Hilaire
Département
Charente

Les Fausses Confidences (Comédie-Française) Jeudi 1 juillet 2027, 20h10 LE CLUB Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-07-01T20:10:00+02:00 – 2027-07-01T21:55:00+02:00
Fin : 2027-07-01T20:10:00+02:00 – 2027-07-01T21:55:00+02:00

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