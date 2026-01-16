Les femmes à l’honneur Secrets de justice, sur les traces des Rochefortaises Musée Hèbre Rochefort

Les femmes à l’honneur Secrets de justice, sur les traces des Rochefortaises

Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Début : 2026-03-18 15:00:00

fin : 2026-03-18 16:30:00

2026-03-18

Visite découverte. Les femmes à l’honneur Secrets de justice, sur les traces des Rochefortaises

English : Women in the spotlight: Secrets of justice, in the footsteps of the Rochefort women

Discovery tour. Women in the spotlight: Secrets of justice, in the footsteps of the Rochefort women

