Les femmes à l’honneur Secrets de justice, sur les traces des Rochefortaises Musée Hèbre Rochefort

Les femmes à l’honneur Secrets de justice, sur les traces des Rochefortaises
Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Début : 2026-03-18 15:00:00
fin : 2026-03-18 16:30:00
2026-03-18
Visite découverte. Les femmes à l’honneur Secrets de justice, sur les traces des Rochefortaises
Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr
English : Women in the spotlight: Secrets of justice, in the footsteps of the Rochefort women
Discovery tour. Women in the spotlight: Secrets of justice, in the footsteps of the Rochefort women
