LES FEMMES DE LA MYTHOLOGIE N’ONT PAS BONNE PRESSE THÉÂTRE LE FIL À PLOMB Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LES FEMMES DE LA MYTHOLOGIE N’ONT PAS BONNE PRESSE

THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-10 20:30:00

fin : 2026-12-12 21:45:00

Date(s) :

2026-12-10

Les Divaskets proposent une relecture drôle et musicale des grandes figures féminines de la mythologie.

Réunies en assemblée générale, Médée, Pandore, Cassandre et Ariane prennent enfin la parole pour interroger les récits qui les ont façonnées et souvent mal jugées. Entre quête de reconnaissance, désir de justice et règlements de comptes, une question s’impose quelle est la part de fable que l’on nous raconte dans les mythes, et quelle pourrait être l’histoire…si elle était racontée autrement ? 10 .

THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 99 77 administration@theatrelefilaplomb.fr

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English :

The Divaskets offer a humorous and musical take on the great female figures of mythology.

L’événement LES FEMMES DE LA MYTHOLOGIE N’ONT PAS BONNE PRESSE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE