Les Femmes Savantes (Comédie-Française), LE CLUB, Barbezieux-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Les Femmes Savantes (Comédie-Française) Dimanche 23 mai 2027, 18h00 LE CLUB Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-23T18:00:00+02:00 – 2027-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2027-05-23T18:00:00+02:00 – 2027-05-23T20:00:00+02:00

LE CLUB 32 boulevard Chanzy, Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Barbezieux Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0308#showmovie?id=7Z4VE »}]

Cinéthéâtre – Contrairement à sa sœur Armande, Henriette rêve d’amour et souhaite se marier avec Clitandre. Tandis que son père, Chrysale, est favorable à cette union, sa mère, Philaminte, cherche …