Les Femmes Savantes (Comédie-Française), LE CLUB, Barbezieux-Saint-Hilaire
lundi 24 mai 2027 · LE CLUB · Barbezieux-Saint-Hilaire
Informations pratiques
Les Femmes Savantes (Comédie-Française) Lundi 24 mai 2027, 20h00 LE CLUB Charente
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-24T20:00:00+02:00 – 2027-05-24T22:00:00+02:00
Fin : 2027-05-24T20:00:00+02:00 – 2027-05-24T22:00:00+02:00
LE CLUB 32 boulevard Chanzy, Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Barbezieux Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0308#showmovie?id=7Z4VE »}]
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