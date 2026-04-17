Les femmes sont parfaites, les hommes font ce qu’ils peuvent Le 16/19 Comédie Marseille Marseille 7e Arrondissement
Les femmes sont parfaites, les hommes font ce qu’ils peuvent Le 16/19 Comédie Marseille Marseille 7e Arrondissement vendredi 17 avril 2026.
Marseille 7e Arrondissement
Les femmes sont parfaites, les hommes font ce qu’ils peuvent
Du vendredi 17 au samedi 18 avril 2026 à partir de 19h30.
Du vendredi 24 au samedi 25 avril 2026 à partir de 19h30.
Du vendredi 1er au samedi 2 mai 2026 à partir de 19h30. Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 16 – 16 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 19:30:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-04-17 2026-04-24 2026-05-01
Un spectacle qui réconcilie enfin les hommes et les femmes. Lucas et Julie, en couple à la scène comme à la vie, vous donnent toutes les astuces pour mieux communiquer, comprendre et supporter l’autre sexe. Car oui, nous n’avons pas les mêmes attentes.
Un spectacle qui réconcilie enfin les hommes et les femmes. Lucas et Julie, en couple à la scène comme à la vie, vous donnent toutes les astuces pour mieux communiquer, comprendre et supporter l’autre sexe. Car oui, nous n’avons pas les mêmes attentes.
Mesdames, vous êtes garanties qu’en sortant de ce spectacle, les hommes vous verront comme des super-héroïnes. Quant à vous Messieurs, soyez assurés qu’en sortant, les femmes vous trouveront irrésistibles. Et les célibataires, vous allez tellement en apprendre, que vous n’allez pas le rester.
Un show qui va vous donner du bonheur (Nom masculin). Et de la Joie de vivre (Nom féminin).
Avec Isaure De Galbert et Benjamin Farfallini
Auteur Sophie Depooter, Sacha Judaszko .
Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
A show that finally reconciles men and women. Lucas and Julie, a couple both on stage and off, give you all the tips you need to better communicate, understand and support the other sex. Because, yes, we don’t have the same expectations.
L’événement Les femmes sont parfaites, les hommes font ce qu’ils peuvent Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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