Le Pizou

Les Festines marché gourmand et musical

Le Bourg Le Pizou Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 18:30:00

fin : 2026-07-07 23:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Les Festines –

18h30. Marché nocturne avec animation musicale Jean-Marie et Dorothée Momon- Party Mix 80’90’2000 avec DJ Rod Dancefloor en Feu et surprises. Centre bourg.

Comité des Fêtes 06 72 20 62 63 .

Le Bourg Le Pizou 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 20 62 63

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English : Les Festines marché gourmand et musical

L’événement Les Festines marché gourmand et musical Le Pizou a été mis à jour le 2026-05-21 par Vallée de l’Isle en Périgord