LES FÊTES DE CARAMAN Caraman

Informations pratiques

Caraman

LES FÊTES DE CARAMAN

Place du Castelat Caraman Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-12

Le comité des fêtes de Caraman est heureux de vous informer que La fête locale de Caraman se déroulera du 12 au 16 août!

Mercredi 12 août

21h00 Belote Sous la Halle

Inscription sur place, 8€/pers

Lot de viande offert pour tous les inscrits

Jeudi 13 août

19h00 Marché nocturne Place du Castelat Nombreux commerçants et artisans, Food Trucks

21h00 Retraite aux flambeaux Départ place du Castelat

Les Majorettes Gaillacoises accompagnées par la Banda Les Caramagnols

Dépôt de gerbe au monument aux morts

Vendredi 14 août

19h00 Traditionnelle Mounjetade Place du Castelat

20€/pers 10€/enfant (de 3 à 10 ans) / Tombola gratuite

Au menu Sangria / Salade composée / Mounjetade / Fromage / Glace / Vin rouge & rosé / Café. >>> Il est important de ne pas oublier d’apporter ses couverts, assiette et verre pour le repas.

Inscription par chèque à la Mairie de Caraman ; réservation obligatoire avant le mercredi 12 août. + d’infos au 06 38 83 51 81

21h30 Grande soirée animée par l’Orchestre Jean Ribul Spectacle de variétés avec 19 Artistes de talents (Musiciens, chanteurs, danseuses …) Place du Castelat

Samedi 15 août

08h00 Randonnée organisée par CRL Participation 3€/ personne

Départ 08h30, parking du lac de l’Orme Blanc, côté barbecue Renseignements et Inscriptions au 06 74 83 21 26

11h00 Concert en Plein Air de la Banda Les Caramagnols Au lac de l’Orme Blanc, côté barbecues

suivi de l’Apéritif offert par la Mairie

12h00 Restauration assurée par l’équipe du comité des fêtes (plateau repas à 10€, avec 1 verre de vin )

14h00 Concours de pétanque organisé par le comité Esplanade J. Pédémas

Doublette en 4 parties, Inscription sur place

14h00 17h30 3ème édition du Totes Al Lac ! Diverses animations Au lac de l’Orme Blanc, côté barbecues Les ânes de Plagnoles Gratuit

Ferme pédagogique, balade à dos d’ânes, manège en bois, structures gonflables, ventriglisse

* Aéroglisseurs et baptêmes sur la 403 colombo boat 2€ le tour

* Show nautique Gratuit Jet-ski acrobatique et Flyboard par Romain Stampers, pilote de Jet-ski Freestyle français de référence avec plusieurs titres de Champion du Monde !

18h00 Messe du 15 Août

21h00 Bal musette avec l’Orchestre Aldo Feliciano Sous la halle

22h00 Podium Megamix 2000 Place du Castelat

Dimanche 16 août

14h00 Loto Centre Culturel Saint-Exupéry (salle climatisée)

2€/carton ou 10€ la plaque de 6 cartons cartons pleins, quine enfants

Nombreux lots, bons d’achat, Super gros lot d’une valeur de 500 €

19h30 Soirée Bodega avec les danseuses Réunionnaises “Réchauff out kér” et Food Trucks Place du Castelat

22h00 Podium Summer Dream Place du Castelat

22h30 Feu d’artifice par Mille et une étoiles

Sur le terrain, derrière le Centre Culturel Saint-Exupéry

Navette gratuite au départ du garage Renault à partir de 21h30

>> FÊTE FORAINE au centre du village durant les 5 jours << . Place du Castelat Caraman 31460 Haute-Garonne Occitanie comitefetescaraman@outlook.fr Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Caraman Festival Committee is pleased to announce that the Caraman Local Festival will take place from August 12 to 16!

L’événement LES FÊTES DE CARAMAN Caraman a été mis à jour le 2026-07-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE