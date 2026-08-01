LES FÊTES DE CARAMAN Caraman
mercredi 12 août 2026 · Caraman
Informations pratiques
Caraman
LES FÊTES DE CARAMAN
Place du Castelat Caraman Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-12
Le comité des fêtes de Caraman est heureux de vous informer que La fête locale de Caraman se déroulera du 12 au 16 août!
Mercredi 12 août
21h00 Belote Sous la Halle
Inscription sur place, 8€/pers
Lot de viande offert pour tous les inscrits
Jeudi 13 août
19h00 Marché nocturne Place du Castelat Nombreux commerçants et artisans, Food Trucks
21h00 Retraite aux flambeaux Départ place du Castelat
Les Majorettes Gaillacoises accompagnées par la Banda Les Caramagnols
Dépôt de gerbe au monument aux morts
Vendredi 14 août
19h00 Traditionnelle Mounjetade Place du Castelat
20€/pers 10€/enfant (de 3 à 10 ans) / Tombola gratuite
Au menu Sangria / Salade composée / Mounjetade / Fromage / Glace / Vin rouge & rosé / Café. >>> Il est important de ne pas oublier d’apporter ses couverts, assiette et verre pour le repas.
Inscription par chèque à la Mairie de Caraman ; réservation obligatoire avant le mercredi 12 août. + d’infos au 06 38 83 51 81
21h30 Grande soirée animée par l’Orchestre Jean Ribul Spectacle de variétés avec 19 Artistes de talents (Musiciens, chanteurs, danseuses …) Place du Castelat
Samedi 15 août
08h00 Randonnée organisée par CRL Participation 3€/ personne
Départ 08h30, parking du lac de l’Orme Blanc, côté barbecue Renseignements et Inscriptions au 06 74 83 21 26
11h00 Concert en Plein Air de la Banda Les Caramagnols Au lac de l’Orme Blanc, côté barbecues
suivi de l’Apéritif offert par la Mairie
12h00 Restauration assurée par l’équipe du comité des fêtes (plateau repas à 10€, avec 1 verre de vin )
14h00 Concours de pétanque organisé par le comité Esplanade J. Pédémas
Doublette en 4 parties, Inscription sur place
14h00 17h30 3ème édition du Totes Al Lac ! Diverses animations Au lac de l’Orme Blanc, côté barbecues Les ânes de Plagnoles Gratuit
Ferme pédagogique, balade à dos d’ânes, manège en bois, structures gonflables, ventriglisse
* Aéroglisseurs et baptêmes sur la 403 colombo boat 2€ le tour
* Show nautique Gratuit Jet-ski acrobatique et Flyboard par Romain Stampers, pilote de Jet-ski Freestyle français de référence avec plusieurs titres de Champion du Monde !
18h00 Messe du 15 Août
21h00 Bal musette avec l’Orchestre Aldo Feliciano Sous la halle
22h00 Podium Megamix 2000 Place du Castelat
Dimanche 16 août
14h00 Loto Centre Culturel Saint-Exupéry (salle climatisée)
2€/carton ou 10€ la plaque de 6 cartons cartons pleins, quine enfants
Nombreux lots, bons d’achat, Super gros lot d’une valeur de 500 €
19h30 Soirée Bodega avec les danseuses Réunionnaises “Réchauff out kér” et Food Trucks Place du Castelat
22h00 Podium Summer Dream Place du Castelat
22h30 Feu d’artifice par Mille et une étoiles
Sur le terrain, derrière le Centre Culturel Saint-Exupéry
Navette gratuite au départ du garage Renault à partir de 21h30
>> FÊTE FORAINE au centre du village durant les 5 jours << . Place du Castelat Caraman 31460 Haute-Garonne Occitanie comitefetescaraman@outlook.fr Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Caraman Festival Committee is pleased to announce that the Caraman Local Festival will take place from August 12 to 16!
L’événement LES FÊTES DE CARAMAN Caraman a été mis à jour le 2026-07-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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