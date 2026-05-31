Les Fêtes de Gayant, Douai, Douai

Les Fêtes de Gayant 12 – 14 juillet Douai Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-12T00:00:00+02:00 – 2026-07-12T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-14T00:00:00+02:00 – 2026-07-14T23:59:00+02:00

Les Fêtes de Gayant de Douai se dérouleront du 12 au 14 juillet 2026, s’imposant une nouvelle fois comme l’un des événements culturels majeurs du Nord de la France. Cette manifestation emblématique, véritable patrimoine vivant inscrit à l’UNESCO, rassemblera de nombreux visiteurs pour un spectacle unique où tradition, histoire et festivités populaires se mêlent harmonieusement.

Les Fêtes de Gayant de Douai : qu’est-ce que c’est ?

L’origine des Fêtes de Gayant de Douai remonte à 1479, lorsque la ville de Douai, alors sous l’autorité du Comte de Flandres, aurait repoussé les troupes royales françaises grâce à la protection de Saint-Maurand, saint patron de la cité. C’est lors d’une procession organisée en l’honneur de ce dernier que Gayant fit son apparition en 1530.

Son nom, signifiant « géant » en langue picarde, reflète son statut de figure protectrice pour les habitants. Le corps du géant, fabriqué en osier par la corporation des manneliers (fabricants de paniers d’osier), témoignait du savoir-faire artisanal local. L’année suivante, Madame Gayant rejoignit le cortège, bientôt suivie par les trois enfants qui complétèrent la Famille Gayant.

Malgré quelques interruptions historiques, notamment l’interdiction de la procession par l’évêque d’Arras en 1770 et les destructions subies pendant la Seconde Guerre mondiale, la tradition a perduré. Les géants actuels datent principalement de l’après-guerre : Binbin fut reconstruit en 1947, suivi de Jacquot et Fillon, puis finalement des parents en 1954.

Douai Douai Douai 59500 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.fetesdegayant.fr/ »}]

Un spectacle unique où tradition, histoire et festivités populaires se mêlent harmonieusement. Fête Tradition

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