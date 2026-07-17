Les ficelles de l’ouest, le petit faiteau 49170 saint georges sur loire, Saint-Georges-sur-Loire
samedi 19 septembre 2026 · le petit faiteau 49170 saint georges sur loire · Saint-Georges-sur-Loire
Informations pratiques
Les ficelles de l’ouest Samedi 19 septembre, 11h00 le petit faiteau 49170 saint georges sur loire Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Dans le cadre de la ferme du Petit Faiteau, 4 compagnies s’associent pour proposer un Festival de marionnettes en prix libre. Toutes les heures, un spectacle se déroulera dans un endroit différent de la ferme.
11h – Méli-mélo (à partir de 6 mois) Cie Chamboultou
12h-00h – le bar animé (tout public) Cie Bitonio
14h – Le vieil arbre et l’enfant (à partir de 3 ans) Cie les têtes en l’air
15h – Pequeño (tout public)
16h – Huguette Poupon (à partir de 8 ans) Cie Adzel
17h – Café brun (à partir de 12 ans) Cie Chamboultou
18h – Radio Michel (à partir de 8ans) Cie Viktor French
19h – Bistrognes (à partir de 10 ans) Cie Le fil à la patte
20h30 – Concert de Nini Poulain
22h – Dj Michel
Restauration et bar sur place toute la journée.
le petit faiteau 49170 saint georges sur loire le petit faiteau 49170 saint georges sur loire Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire Ferme equestre et lieu culturel, accueil de résidence d’artiste et de spectacles. Parking à l’entrée de la ferme.
Dans le cadre de la ferme du Petit Faiteau, 4 compagnies s’associent pour proposer un Festival de marionnettes en prix libre. Toutes les heures, un spectacle se déroulera dans un endroit différent de…
©bitonio
À voir aussi à Saint-Georges-sur-Loire (Maine-et-Loire)
- Gadjo Dilo, Salle Saint Louis (CinéVillages), Saint-Georges-sur-Loire 21 juillet 2026
- EPiC: Elvis Presley in Concert, Salle Saint Louis (CinéVillages), Saint-Georges-sur-Loire 21 juillet 2026
- Des Minions et des monstres, Salle Saint Louis (CinéVillages), Saint-Georges-sur-Loire 23 juillet 2026
- Nous, l’Orchestre, Salle Saint Louis (CinéVillages), Saint-Georges-sur-Loire 23 juillet 2026
- Les beaux jours, Salle Saint Louis (CinéVillages), Saint-Georges-sur-Loire 24 juillet 2026