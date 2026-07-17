UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Georges-sur-Loire

Les ficelles de l’ouest, le petit faiteau 49170 saint georges sur loire, Saint-Georges-sur-Loire

samedi 19 septembre 2026 · le petit faiteau 49170 saint georges sur loire · Saint-Georges-sur-Loire

Les ficelles de l’ouest, le petit faiteau 49170 saint georges sur loire, Saint-Georges-sur-Loire

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
le petit faiteau 49170 saint georges sur loire
Adresse
le petit faiteau 49170 saint georges sur loire
Ville
49170 Saint-Georges-sur-Loire
Département
Maine-et-Loire

Les ficelles de l’ouest Samedi 19 septembre, 11h00 le petit faiteau 49170 saint georges sur loire Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Dans le cadre de la ferme du Petit Faiteau, 4 compagnies s’associent pour proposer un Festival de marionnettes en prix libre. Toutes les heures, un spectacle se déroulera dans un endroit différent de la ferme.
11h – Méli-mélo (à partir de 6 mois) Cie Chamboultou
12h-00h – le bar animé (tout public) Cie Bitonio
14h – Le vieil arbre et l’enfant (à partir de 3 ans) Cie les têtes en l’air
15h – Pequeño (tout public)
16h – Huguette Poupon (à partir de 8 ans) Cie Adzel
17h – Café brun (à partir de 12 ans) Cie Chamboultou
18h – Radio Michel (à partir de 8ans) Cie Viktor French
19h – Bistrognes (à partir de 10 ans) Cie Le fil à la patte
20h30 – Concert de Nini Poulain
22h – Dj Michel
Restauration et bar sur place toute la journée.

le petit faiteau 49170 saint georges sur loire le petit faiteau 49170 saint georges sur loire Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire Ferme equestre et lieu culturel, accueil de résidence d’artiste et de spectacles. Parking à l’entrée de la ferme.
Dans le cadre de la ferme du Petit Faiteau, 4 compagnies s’associent pour proposer un Festival de marionnettes en prix libre. Toutes les heures, un spectacle se déroulera dans un endroit différent de…

©bitonio

À voir aussi à Saint-Georges-sur-Loire (Maine-et-Loire)