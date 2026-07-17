Les ficelles de l’ouest, le petit faiteau 49170 saint georges sur loire, Saint-Georges-sur-Loire

Informations pratiques

Les ficelles de l’ouest Samedi 19 septembre, 11h00 le petit faiteau 49170 saint georges sur loire Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Dans le cadre de la ferme du Petit Faiteau, 4 compagnies s’associent pour proposer un Festival de marionnettes en prix libre. Toutes les heures, un spectacle se déroulera dans un endroit différent de la ferme.

11h – Méli-mélo (à partir de 6 mois) Cie Chamboultou

12h-00h – le bar animé (tout public) Cie Bitonio

14h – Le vieil arbre et l’enfant (à partir de 3 ans) Cie les têtes en l’air

15h – Pequeño (tout public)

16h – Huguette Poupon (à partir de 8 ans) Cie Adzel

17h – Café brun (à partir de 12 ans) Cie Chamboultou

18h – Radio Michel (à partir de 8ans) Cie Viktor French

19h – Bistrognes (à partir de 10 ans) Cie Le fil à la patte

20h30 – Concert de Nini Poulain

22h – Dj Michel

Restauration et bar sur place toute la journée.

le petit faiteau 49170 saint georges sur loire le petit faiteau 49170 saint georges sur loire Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire Ferme equestre et lieu culturel, accueil de résidence d’artiste et de spectacles. Parking à l’entrée de la ferme.

Dans le cadre de la ferme du Petit Faiteau, 4 compagnies s’associent pour proposer un Festival de marionnettes en prix libre. Toutes les heures, un spectacle se déroulera dans un endroit différent de…

©bitonio