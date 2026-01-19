Les Fondamentales Ecole des Vins de Bourgogne Beaune
Ecole des Vins de Bourgogne 21 avenue Charles de Gaulle Beaune Côte-d'Or
Début : 2026-02-21 09:30:00
fin : 2026-09-12 12:30:00
2026-02-21 2026-03-21 2026-04-25 2026-05-23 2026-06-13 2026-09-12 2026-10-10 2026-11-07 2026-12-05
Les Fondamentales ont souvent lieu un samedi matin.
Une demi-journée d’initiation pour entrer dans l’univers passionnant des vins de Bourgogne et vous initier, verre en main, à la méthodologie de la dégustation.
Apprendre à regarder, à sentir, à goûter les vins blancs, les vins rouges et à identifier leurs arômes. La conservation, le service des vins et l’association des mets et des vins sont également abordés.
A l’issue de cette matinée, vous serez plus à l’aise devant un verre de Bourgogne et commencerez à trouver les mots justes pour commenter les vins et partager vos impressions.
Réservation au préalable requise. .
Ecole des Vins de Bourgogne 21 avenue Charles de Gaulle Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
