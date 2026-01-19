Les Fondamentales Ecole des Vins de Bourgogne Beaune

Les Fondamentales

Ecole des Vins de Bourgogne 21 avenue Charles de Gaulle Beaune Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 09:30:00

fin : 2026-09-12 12:30:00

Date(s) :

2026-02-21 2026-03-21 2026-04-25 2026-05-23 2026-06-13 2026-09-12 2026-10-10 2026-11-07 2026-12-05

Les Fondamentales ont souvent lieu un samedi matin.

Une demi-journée d’initiation pour entrer dans l’univers passionnant des vins de Bourgogne et vous initier, verre en main, à la méthodologie de la dégustation.

Apprendre à regarder, à sentir, à goûter les vins blancs, les vins rouges et à identifier leurs arômes. La conservation, le service des vins et l’association des mets et des vins sont également abordés.

A l’issue de cette matinée, vous serez plus à l’aise devant un verre de Bourgogne et commencerez à trouver les mots justes pour commenter les vins et partager vos impressions.

Réservation au préalable requise. .

Ecole des Vins de Bourgogne 21 avenue Charles de Gaulle Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Fondamentales

L’événement Les Fondamentales Beaune a été mis à jour le 2026-01-19 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)